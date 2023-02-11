Adıyaman’da meydana gelen yıkıcı deprem sonrası depremzedeler ili terk etmeye başladı.

Adıyaman’da meydana gelen yıkıcı deprem sonrası depremzedeler ili terk etmeye başladı.

6 Şubat tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında kent merkezinde ve ilçelerinde onlarca bina ve ev yıkıldı. Bir çok kişinin hayatını kaybettiği bir çok kişinin ise yaralandığı deprem sonrasında evleri yıkılan ya da deprem korkusu yaşayan depremzedeler Adıyaman’ı terk etmeye başladı. Altınşehir Cami önünde Adıyaman Valiliği ve Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen otobüs seferleriyle depremzedeler Aydın, Bursa ve Ankara’ya gidiyor.

Depremzedeler, çok kötü zamanlar yaşadıklarını, kalacak yerlerinin olmadığını, bu nedenle Adıyaman’ı terk etmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.