MSB’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Depremden etkilenen vatandaşlarımızı tahliye etmeye devam ediyoruz. Ankara’ya getirilen vatandaşlarımızla yakından ilgileniyor, 11’inci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığımızda ağırlıyoruz” denildi.

Depremde evlerine giremeyen vatandaşlar düğün salonuna akın etti

Depremde evlerine giremeyen vatandaşlar düğün salonuna akın etti

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