Milli Savunma Bakanlığı (MSB), deprem bölgelerinden getirilen vatandaşların 11’inci Hava Üs Komutanlığında ağırlandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), deprem bölgelerinden getirilen vatandaşların 11’inci Hava Üs Komutanlığında ağırlandığını açıkladı.
MSB’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Depremden etkilenen vatandaşlarımızı tahliye etmeye devam ediyoruz. Ankara’ya getirilen vatandaşlarımızla yakından ilgileniyor, 11’inci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığımızda ağırlıyoruz” denildi.
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