Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremin ardından Antalya’ya gelen depremzede ailelerin çocukları Hacivat-Karagöz gösterisiyle eğleniyor. Depremde evini kaybeden Cengiz Topak’ın, “Ben daha önce de depremler yaşadım. Bu yaşadığım en kuvvetli depremdi, ayakkabımızı bile alamadık” sözleri ise depremin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremin ardından Antalya’ya gelen depremzede ailelerin çocukları Hacivat-Karagöz gösterisiyle eğleniyor. Depremde evini kaybeden Cengiz Topak’ın, “Ben daha önce de depremler yaşadım. Bu yaşadığım en kuvvetli depremdi, ayakkabımızı bile alamadık” sözleri ise depremin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen iki büyük depremde on binlerce kişi enkaz altında kalarak can verdi. 9 saat arayla meydana gelen depremlerde 11 il etkilendi. Enkaz kaldırma ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği 11 ilde, evleri zarar gören depremzedeler turizm kenti Antalya’ya gelmeye devam ediyor. Antalya’ya gelen depremzedelerin 70 bine yakını otellerde kalırken binlerce kişi de KYK yurtlarında konaklıyor. Antalya’nın tarihi Kaleiçi’nde bulunan otellerde de depremzedeler kalmaya devam ediyor. Bu çerçevede Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Kaleiçi Evi’nin kapıları depremzede aileler için açıldı.

Kaleiçi esnafının organizatörlüğünde depremzedelere günde iki öğün yemek servisi yapılıyor. Depremin en çok etkilediği çocuklar da unutulmayarak, çocuklar Karagöz-Hacivat gösterisi ile moral bulmaya çalışıyor.

“Öğlen ve akşam yemekleri burada veriliyor”

Etkinlikleri yakından takip eden ATSO Başkanı Ali Bahar, “Büyük bir afet yaşıyoruz. Yerinde de görme fırsatı buldu. Yaşanan acının tarifsiz olduğunu söyleyebilirim. Biz de Antalya olarak bu yükün büyük bir tarafını çekiyoruz. Konaklama sektörümüz kapılarını depremzedelere açtı. Bizde ilçeleri de içerisinde alan bir oluşumla bölgeye çok ciddi bir yardımda bulunduk. Yaklaşık 65 tırın üzerinde yardımımız oldu. 15 kargo uçağının içerisini doldurduk. Kurtarma grubu gönderdik. Bu evimiz aktif değildi aktif hale getirmişti. Şimdi burasını afetten etkilenen depremzedeler için aşevine dönüştürdük. Öğlen ve akşam yemekleri burada veriliyor. Çocuklarımızı bir nebze gülümsetmek için de oyunlar düzenleniyoruz” dedi.

“Bu yaşadığım en kuvvetli depremdi, ayakkabımızı bile alamadık”

Depreme Kahramanmaraş Elbistan’da yakalanan Cengiz Topak, “Deprem anında çocuklarımı da alarak kendimizi dışarı attık. Kar ve fırtına vardı. Karda yürüdük, otomobile sığınmaya çalıştık. 3 gün araçta kaldık. Psikolojimiz bozuldu. Devletimizin yardımı ile buraya geldik. Ben daha önce de depremler yaşadım. Bu yaşadığım en kuvvetli depremdi, ayakkabımızı bile alamadık. Bu kadar kişinin ölmesi binaların çürük yapılmasından kaynaklanıyor. İkinci depreme de evimizde yakalandık. Ben bağırarak ‘kaçın’ dedim. Mutfaktan kendimi zor kurtardım. Kıl payı kurtulduk. Çok korktuk, evim girilemez hale geldi” dedi.

“Kiralar 2-3’e katlamış”

Antalya’da yükselen kira fiyatlarını eleştiren Topak, “Kiralar 2-3’e katlamış. Bu yanlış bir şey. Tam fırsatçılık olmuş, böyle olmasa iyiydi. Zaten bizim cebimizde para yok, adam nerede kalacak. Sıkıntı var” sözlerine yer verdi.

“Birkaç saat da olsa başka bir dünyaya onları götürüyoruz”

Çocukları eğlendiren Karagöz sanatçısı Yücel Turgut, “Bir nebzede olsa çocuklara bir kaktım olsun eğlensinler istedim. Birkaç saat da olsa başka bir dünyaya onları götürüyoruz. Çocuklar çok etkilenmiş, oyuna başta adapta olamıyorlar. Çok üzücü bir şey. Bir nebze de olsa mutlu etmek istiyoruz. İçimiz kan ağlarken onları eğlendiriyoruz. Bizim görevimiz budur” dedi.

"Korkuyu atlatamıyoruz"

Hatay’dan geldiğini ifade eden Elif Naz, "Antalya’da günlerim güzel geçiyor, geziyoruz, bizim için iyi oldu moralimiz düzeliyor. Ama bu korkuyu atlatamıyoruz" dedi. Depreme Kahramanmaraş’ta yakalanan İkra Betül Ekici, "Burası güzel, teşekkür ederiz. Sayenizde bu olayı atlatmaya çalışıyoruz. Buranın insanları çok iyi, okula da gitmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.