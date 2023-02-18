Zonguldak’tan deprem bölgesine yardım ulaştıran Zonguldak Belediyesi’nin ekipleri ve maden işçilerini unutmayan bir depremzede, belediyenin Beyaz Masa birimini arayarak teşekkür etti. Çağrı merkezi personeli ile depremzedenin diyalogları ise duygu dolu anlar yaşattı. Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ise "Enkazdan kurtulan depremzedelerimizin o telaşede bizi araması, hatırlamaları bile büyük bir nezaket. Büyük bir incelik. Biz her zaman emirlerindeyiz" dedi.

Zonguldak’tan deprem bölgesine yardım ulaştıran Zonguldak Belediyesi’nin ekipleri ve maden işçilerini unutmayan bir depremzede, belediyenin Beyaz Masa birimini arayarak teşekkür etti. Çağrı merkezi personeli ile depremzedenin diyalogları ise duygu dolu anlar yaşattı. Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ise "Enkazdan kurtulan depremzedelerimizin o telaşede bizi araması, hatırlamaları bile büyük bir nezaket. Büyük bir incelik. Biz her zaman emirlerindeyiz" dedi.

6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan depremin yaraları sarılıyor. Depremi haber alır almaz Zonguldak Valiliği’nin koordinasyonunda arama kurtarma ve yardım ulaştırma çalışmalarına katılan Zonguldak Belediyesi 70’e yakın personel ve iş makineleri ile bölgeye hareket etti. Zonguldak halkının topladığı yardımlar da depremzedelere ulaştırıldı. Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan da deprem bölgesine giderek çalışmalara destek oldu.

Kahramanmaraş’ta enkazdan kurtulan bir depremzede ise Zonguldak’tan gelen yardımlardan dolayı Zonguldak Belediyesi Beyaz Masa birimini arayarak teşekkür etti. Hiç beklemediği telefon karşısında duygu dolu anlar yaşayan beyaz masa personeli Fatma Gidici’nin yardımların ulaştığını söyleyen depremzede ile diyaloğu ise duygu dolu anlar yaşattı.

Zonguldak halkına, belediye personeline, maden işçilerine teşekkür eden depremzede ile yaşadığı diyaloğu anlatan Fatma Gidici, "Zonguldak Belediyesi beyaz masa personeliyim. Kahramanmaraş’tan depremzede vatandaşımız bize ulaştı. Hiç beklemediğimiz bir telefondu. ’Yardım tırlarınız bize ulaştı. Belediye başkanınızdan, madencilerinizden, Zonguldak halkından Allah razı olsun. Göndermiş olduğunuz çoraplar, battaniyeler, kıyafetlerle ısındık. İçimiz ısındı. Yanımızda olduğunuzu bilmek bize güç kuvvet verdi’ dediler. Bu beklemediğimiz telefonda buruk bir sevinç yaşadık. Bu yüzyılın felaketini devletim ve milletim olarak en hızlı şekilde atlatacağımıza inanıyorum. Milletime, devletime sonsuz güveniyorum" dedi.

"Enkazdan kurtulup o telaşede bizi araması büyük bir nezaket"

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, enkazdan kurtulup yaşadığı zorluklara rağmen teşekkür için arayan depremzedelerin büyük bir nezaket gösterdiğini anlatarak "Büyük bir incelik. Her zaman emirlerindeyiz" dedi. Depremin ardından depremzedelerin yarasına merhem olmak adına bölgeye gittiklerini hatırlatan Başkan Alan şöyle dedi:

"6 Şubat sabahı yaşanan akabinde aynı günün öğleninde ikinci bir yıkımla asrın felaketini ne yazık ki ülke olarak yaşadık. Öncelikle aziz milletimizin başı sağolsun. Rabbim bu tür felaketlerle inşallah bizi bir daha sınamaz diye dua ediyoruz. Depremin ilk anından beri gerçekten başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere; talimatıyla tüm bakanlarımız ve kamu kurumları, bizler de belediyeler olarak elimizden gelen ne varsa Valilik koordinasyonunda bir araya geldik. Zonguldak Belediyesi olarak da 70’e yakın personelimiz 18 iş makinemizle beraber başta Kahramanmaraş olmak üzere tüm depremden etkilenen 10 ilimizde arkadaşlarımızla beraber bir an evvel enkazlarda canların aranması, arama kurtarma operasyonları olmak üzere yola koyulduk. Bizler de üçüncü günün sonunda belediye başkanlarımızla beraber Kahramanmaraş’a hareket ettik. Orada hem bu felaketten etkilenen canlarını, evlerini kaybeden depremzede vatandaşlarımızın bir nebze de olsa yarasına merhem olmak adına hem de aynı zamanda başta kahraman madencilerimiz olmak üzere tüm kurumlardaki arkadaşlarımız oradaydı. Zonguldak’a döndüğümüz zaman aklımız hep orada kaldı. Sürekli oradaki arkadaşlarımızdan bilgiler aldık. Gerçekten insanın böyle kalbini sıkıştıran, sesini titreten, sözlerin boğazına düğümlendiği duygusal anlar da yaşadık. Özellikle üç depremzedemiz belediyemizin beyaz masasını arayarak teşekkür etmişler. Onları dinlerken bile içimiz burkuldu, gözlerimiz yaşardı. Bir depremzedemiz Adıyaman’dan aramış. İki depremzedemiz de Kahramanmaraş’tan aramışlar. Orada başta kahraman madencilerimiz olmak üzere belediyede görevli mesai arkadaşlarımızın gayreti için bizlere teşekkür ettiler. Hem madencilerimiz hem mesai arkadaşlarımızla gurur duyduk. Bir o kadar da içimiz burkuldu. Konuşmakta hala zorlanıyor insan. O psikolojide canları gitmiş, yakınları gitmiş. Evi, malı gitmiş. Enkazdan kurtulan depremzedelerimizin o telaşede bizi araması, hatırlamaları bile büyük bir nezaket. Büyük bir incelik. Biz her zaman emirlerindeyiz. Madenci kardeşimizin söylediği gibi bizim canımız yok, canımız Türkiye. Onların dertleriyle dertlenmek için buradayız."