Hatay’ın Antakya ilçesinde yakalandığı depremde yaralanan ve Kastamonu’da tedavisi devam eden depremzede Mahmut Yıldırım, büyük depremden önce ayda birkaç kere depremlerin olduğunu ve yine küçük bir deprem zannettiğini belirterek, “Yine küçük deprem geçer zannettik ama geçmedi. Birden gelince çok kötü oldu. Rüya gibi bir şeydi” dedi.

Hatay’ın Antakya ilçesinde yakalandığı depremde yaralanan ve Kastamonu’da tedavisi devam eden depremzede Mahmut Yıldırım, büyük depremden önce ayda birkaç kere depremlerin olduğunu ve yine küçük bir deprem zannettiğini belirterek, “Yine küçük deprem geçer zannettik ama geçmedi. Birden gelince çok kötü oldu. Rüya gibi bir şeydi” dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

“Yüzyılın felaketi” olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altından yaralı olarak kurtarılan 9 kişi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

“Hastanemizde deprem bölgesinden gelen 9 hastamız bulunuyor”

Yaralıları ziyaret eden Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Ergül, deprem nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak ellerinden gelen her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Başhekim Prof. Dr. Zafer Ergül, “Şu anda hastanemizde deprem bölgesinden gelen 9 hastamız var. 5 vatandaşımız ortopedi, 1 vatandaşımız göğüs hastalıkları, 2 vatandaşımız psikiyatride ve 1 vatandaşımız ise beyin cerrahi servisimizde yatmaktadır. Yatan hastalarımızın haricinde ayaktan gelen hastalarımız da bulunuyor. Deprem bölgesinden gelip ilimizde misafir edilen vatandaşlarımız da var. Poliklinik hizmeti verdiğimiz sayı geçen hafta itibariyle 136 idi. Bugün itibariyle 146 acil servise gelen depremzede hastamız bulunuyor. Biz Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak bir çalışma yaptık. Bu çalışmanın sonucunda danışma bölgelerimize sosyal hizmet uzmanı arkadaşlarımızı yerleştirdik. Depremzede vatandaşlarımız direk buraya başvurarak yönlendirme işlemini yapacaklar. Hastanemiz içinde oluşturduğumuz bir sosyal hizmet uzmanı, bir psikolog ve sağlık hizmetlerinden sorumlu başhekim yardımcımızdan oluşan ekip her gün bu vatandaşlarımızı ziyaret ediyor. Bize düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. 1500-2000 civarında bir depremzedede ilimize gelecek. Bunlarla ilgili tedbirlerimizi aldık. Her türlü imkana sahibiz. Her cerrahi hem de dahili olarak her türlü müdahaleyi yapacak güce sahibiz” dedi.

“Yine küçük deprem geçer zannettik ama geçmedi”

Hatay’ın Antakya ilçesinde yaşanan depremden yaralı olarak kurtulan 18 yaşındaki Mahmut Yıldırım ise, kendilerine kucak açan Kastamonululara teşekkür etti.

Depremin yavaş yavaş geldiğini ifade den Mahmut Yıldırım, “İlk başta yavaş yavaş geldiği için yataktan kalkmadım. Deprem hızlanınca kalktım. İkinci kattaydım. Kapıyı açıp dışarıya çıkmaya çalışırken üzerime beton yığını geldi. Ayağıma düştü. Kendimi evin içerine geri attım. Deprem durdu mu diye lambaya bakıyordum. Lamba bir o tavana çarpıyordu bir bu tavana çarpıyordu. Kafama vazo düştü. Dolap vücuduma düştü. Ondan sonra babam geldi aldı beni. Ayağımda kanama vardı. Kanama durması için ayağımı bağladılar” diye konuştu.

Daha önceden de ara ara depremlerin olduğunu hatırlatan Yıldırım, “Bu büyük depremden önce de ayda birkaç kere depremler oluyordu. Yine küçük deprem geçer zannettik ama geçmedi. Birden gelince çok kötü oldu. Rüya gibi bir şeydi. Ailem ilk önce çıktı. En son ben çıktım. O yüzden böyle oldu zaten. Abim bizi aldı geldi buraya. Depremde kuzenim, yeğenim ve 2 bebeğimizi kaybettik. Tek isteğim iyi olmak. Başka bir şey istemiyorum” şeklinde konuştu.

Enkazdan yaralı olarak kurtarılan 50 yaşındaki İsan Asat da, deprem esnasında başka yerde olduklarını ve kendilerine bir şey olmadığını söyledi.

Deprem esnasında eline bir cisim düştüğünü ve yaralandığını kaydeden Asat, “Ailemizle birlikte kendi imkanlarımızla ile çıktık. Ailemizde hamdolsun hayatını kaybeden yok. Eşimin vücudunda bazı kırıklar var” ifadelerini kullandı.