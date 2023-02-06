Merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem bölgesine desteğe giden Kastamonu UMKE ekibi, depremzede yakınlarına giderken yolda kaza yapan aileye ilk müdahalede bulunarak hastaneye kaldırılmasını sağladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem bölgesine desteğe giden Kastamonu UMKE ekibi, depremzede yakınlarına giderken yolda kaza yapan aileye ilk müdahalede bulunarak hastaneye kaldırılmasını sağladı.

Kastamonu’da depremin etkilediği illerden biri olan Osmaniye’ye hareket halindeki Kastamonu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), ambulans ile hareket halindeyken yol güzergahında Mersin’in Tarsus Doğu kavşağında denk geldikleri trafik kazasında yaralanan vatandaşlara ilk müdahalede bulundu. Hatay’da yakınları depremde göçük altında kalan vatandaşların bulunduğu kaza yapan araçta sürücü, direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampolde devrildi. Bu sırada olay yerinden geçen Kastamonu UMKE ekibi, yaralı vatandaşların ilk müdahalesini yaptıktan sonra Mersin 112 Acil Sağlık ekibine teslim etti.