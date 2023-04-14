Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Muratpaşa İrfan İlkokulu, deprem felaketinden sonra okulda eğitim ve öğretimlerine devam eden öğrencileri ve ailelerini iftar yemeğinde ağırladı.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek Antalya’ya yerleşen depremzedeler eğitim öğretimlerine de kentteki okullarda kaldıkları yerden devam ediyor. Depremden etkilenerek kente gelen ve eğitimlerine Muratpaşa İrfan İlkokulunda devam eden öğrenci ve velilerini okul yönetimi iftar yemeğinde ağırladı. Birlik ve beraberliğe güzel bir örnek verdiklerini belirten Okul Müdürü Ahmet Çalışkan, “Öğrenci ve velilerimizle birlikte öğretmen ve okul yöneticilerimizin katıldığı iftar yemeğinde mübarek Ramazan ayının ruhuna uygun olarak birlik ve beraberliğin en güzel örneğini vermiş olduk. İrfan İlkokulu ailesi olarak ülkemizin bir daha böyle felaketlerle karşılaşmamasını diliyoruz. Depremden etkilenen tüm insanlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.