Samsun’un Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Havza Gençlik Merkezi tarafından depremzede, yalnız yaşayan yaşlı vatandaşlar ile huzurevi sakinlerine iftar verildi.

Havza Gençlik Merkezinde düzenlenen iftar programında konuşan Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, "İnşallah kısa süre sonra kutlayacağımız Ramazan Bayramı tüm İslam alemine bolluk, bereket ve barış getirsin” dedi.

Yemeği veren iş adamı Veli Kurt ise programına katılanlara teşekkür ederek, “Bolluk, bereket ve paylaşma ayı olan Ramazan ayımız mübarek olsun. Bu mübarek günlerde soframıza misafir olarak lokmamızı paylaşan ve bereketlenmesine vesile olan değeri misafirlerimizin Ramazan Bayramı şimdiden mübarek olsun” diye konuştu.

İftar programına Havza Gençlik Merkezi Müdürü Burak Becer, Havza Müftülüğü Şefi Aslan Kıbrıs Yıldırım, KYK Yurt Müdürü Elmas Eryiğit Gümüşçü, depremzede, yalnız yaşayan yaşlı, huzurevi sakinleri ile Gençlik Merkezi kursiyerleri katıldı.