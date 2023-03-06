Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’daki evi yıkılan ve ailesiyle birlikte Bursa’ya göç eden depremzede Necmettin Sipahi, deprem bölgesinde gerek arama kurtarma gerekse yardım çalışmalarında görev alan Osmangazi Belediyesi personeline teşekkür için Hatay’ın dünyaca ünlü tatlısı künefe ikram etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’daki evi yıkılan ve ailesiyle birlikte Bursa’ya göç eden depremzede Necmettin Sipahi, deprem bölgesinde gerek arama kurtarma gerekse yardım çalışmalarında görev alan Osmangazi Belediyesi personeline teşekkür için Hatay’ın dünyaca ünlü tatlısı künefe ikram etti.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’daki evi ağır hasar gören Necmettin Sipahi, eşi ve çocuklarıyla birlikte sokakta kaldı. Depremin hemen ardından gerek arama kurtarma gerekse yardım faaliyetleri için tüm imkanlarını seferber eden Osmangazi Belediyesi, binlerce depremzedeye ulaştığı gibi Sipahi ailesine de ulaşarak yardım elini uzattı. Yapılan yardımlar ile yaraları bir nebze de olsa sarılan Sipahi ailesi, akrabalarının bulunduğu Bursa’ya göç etti. Deprem bölgesinde Osmangazi Belediyesi’nin yürüttüğü yardım çalışmalarına yakından şahitlik eden Necmettin Sipahi, deprem bölgesini ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile de tanışma fırsatı buldu. Gerek Başkan Dündar’ın gerekse de belediye personelinin kendileri ve tüm depremzedeler için yaptıkları çalışmaları unutmayan Sipahi, teşekkür etmek amacıyla Hatay’ın dünyaca ünlü tatlısı künefe pişirerek deprem bölgesinde görev alan belediye personeline ikram etti.

Osmangazi Belediyesi’nin Soğanlı Şantiye Birimleri’nde ocağını kurarak üzerinde ‘Mustafa Dündar’ ve ‘Osmangazi Belediyesi’ yazan künefeleri pişiren Sipahi, deprem bölgesinde yürüttükleri özverili çalışmalardan dolayı belediye personeline teşekkürlerini sundu.