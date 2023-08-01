Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, depremzede vatandaşların kendilerinden istenilen talepleri dinledi.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen ve halkın taleplerini dinlemeye özen gösteren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, mahalle muhtarları ve hemşehrileriyle bir araya geldi.

6 Şubat tarihinde yaşanan afetin ardından şehrin hızlı bir şekilde yeniden ayağa kalkması amacıyla toplumun her kesimiyle bir araya gelerek sorunları ve talepleri dinlemeye devam eden Başkan Kılınç, depremden en çok etkilenen Alitaşı Mahallesi’nin Muhtarı Mustafa İlik ve Sümerevler Mahalle Muhtarı Sait Gürbüz’ü ziyaret etti.

Muhtarlar ile gerçekleştirdiği ziyarette mahallelerin son durumu hakkında bilgi alarak değerlendirmelerde bulundu. Ardından Sıratut, Musalla ve Karapınar Mahallelerindeki vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, vatandaşların taleplerini ve sorunlarını dinleyerek, taleplerini de tek tek not aldırdı.