Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası depremzede vatandaşların barınma ihtiyacı için sahte konteyner ilanı vererek çok sayıda depremzede vatandaşı dolandıran şüpheli polis tarafından yakalandı.
Sanal ortamda sahte konteyner ilanı vererek deprem bölgesindeki vatandaşlardan kaparo adı altında milyonlarca liralık dolandırıcılık olayına adı karışan Kenan T. (31) isimli şüphelinin Bilişim Sistemleri Aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık suçundan 17 adet aranma kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheli Kenan T., Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonrası Menteşe ilçesinde yakalandı. Şüpheli Kenan T. emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla Adliyesine sevk edildi.