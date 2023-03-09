Depremzedeler gezi programının ardından Palandöken Millet Konağında ağırlandı. Misafirlerle yakından ilgilenen Yeşilay Başkanı Mevlüt Doğan, depremzede vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu destek sözü verdi.

Yeşilay Erzurum Şube Başkanı Mevlüt Doğan, yönetim kurulu üyeleri ile Yeşilay Gönüllülerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda Oğuzhan Yaşar Yurt Müdürlüğünde kalan depremzede vatandaşlar Erzurum’um tarihi yerlerini Palandöken Kayak Merkezini gezdi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.