Kahramanmaraş’da meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremde evlerini terk edip farklı şehirlere yerleşen depremzede vatandaşlar Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesine de geldi.

Kahramanmaraş’da meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremde evlerini terk edip farklı şehirlere yerleşen depremzede vatandaşlar Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesine de geldi.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, eşi Işıl Demirtaş, meclis üyeleri ve Gülüç Mahalle muhtarları ile depremzede vatandaşları ziyaret ettiler. Ziyarette vatandaşların ihtiyaçları, görüşmeler yapılarak dinlendi.

Gülüç Belediye Başkanı Demirtaş, vatandaşların rahatı için elimizden gelen her şeyi yapacaklarını söyleyen Demirtaş sözlerine şu şekilde devam etti, "Meclis üyelerimiz Mustafa Sarı, Şükrü Arslan, Muhtarlarımız Recep Hasçelik, Çağlar Özcan ve Eşim Işıl hanım ile birlikte depremzede vatandaşlarımızı ziyaret ederek elimizden geldiğince acılarını paylaşmaya çalıştık. İnşallah yaralarımızı birlikte sarıp, tek yürek, tek bilek olarak bu zor günleri hep beraber aşacağız. Vatandaşlarımızın rahatı için elimizden geleni yapacağız. Yakınlarına sesleniyoruz. Gözünüz hiçbir şekilde arkada kalmasın. Emanetiniz başımız gözümüz üstüne" dedi.