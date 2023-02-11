Afet bölgesindeki vatandaşların diğer illere sevki devam ediyor. Antalya’ya gelen depremzedeler, araçları varsa kendi imkanlarıyla, yoksa transfer araçlarıyla otellere götürülüyor.

Afet bölgesindeki vatandaşların diğer illere sevki devam ediyor. Antalya’ya gelen depremzedeler, araçları varsa kendi imkanlarıyla, yoksa transfer araçlarıyla otellere götürülüyor.

Manavgat Side’de kurulan kriz merkezine gelen depremzedeler, rezervasyonlarının yapılmasının ardından araçları varsa kendi imkanlarıyla araçları yoksa hazır bekleyen transfer araçlarıyla kalacakları otellere götürülüyor.

Manavgat’ta depremzedelere kapılarını açan otellerin bazılarının tadilat ve benzeri durumlar nedeniyle hazır olmaması ve peyderpey açılması yüzünden zaman zaman sıkıntılar yaşanıyor. Gelen depremzedeler otellerinin hazır duruma gelmesini kriz merkezinde bekleyerek geçiriyor.

Hayırseverler işbaşında

Kriz merkezine gelen depremzedeleri görevlilerin yanı sıra hayırseverler karşılıyor. Sıcak çorba başta olmak üzere döner, pilav ve sıcak yemek ikramı 24 saat boyunca devam ediyor. Birçok hayırsever de özellikle çocuklar için gofret, kek, meyve suyu, oyuncak dağıtıyor. Kurulan stantlarda bebek bezi ve maması da ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Kaymakam depremzedelerle yakından ilgileniyor

Manavgat Kaymakamı Abdulkadir Demir, Manavgat’a gelen depremzedelerle yakından ilgileniyor. Rezervasyon için bekleyen depremzedelerle sohbet eden Kaymakam Demir, onların her türlü taleplerinin en kısa sürede karşılanması için gayret sarf ediyor.

Vali Ersin Yazıcı: “Bu işin altında hep birlikte kalkacağız”

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Side’deki kriz merkezini ziyaret etti. Kriz merkezinde Manavgat Kaymakamı Abdulkadir Demir ve diğer yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Yazıcı, kriz merkezinden ayrılmadan önce bazı depremzedelerle sohbet etti. Sıra bekleyen depremzedelere, “Bu işin altında hep birlikte kalkacağız. Şu an hazırlıklarını tamamlayarak açılacak oteller var. Bu oteller kısa sürede açılacak ve hepiniz otellere yerleşeceksiniz” dedi.