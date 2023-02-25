Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve ’asrın felaketi’ olarak adlandırılan 11 ili etkisi altına alan yıkıcı depremlerin ardından bölgeden tahliye edilerek Aydın’a gelen depremzedeler Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’ni ziyaret etti.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve ’asrın felaketi’ olarak adlandırılan 11 ili etkisi altına alan yıkıcı depremlerin ardından bölgeden tahliye edilerek Aydın’a gelen depremzedeler Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’ni ziyaret etti.

Kahramanmaraş depremlerinin ardındanAydın’a getirilen kimi afetzedeler, ilçelerdeki yurtlara ve kamu kurumlarının misafirhanelerine yerleştirilirken, kimileri de kendi yakınlarının yanına geldi. Kamu kurum ve kuruluşların yurtlarına yerleştirilen depremzedelere çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Efeler ilçesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun Adnan Menderes Erkek Öğrenci Yurdu’nda misafir edilen depremzedeler Efeler Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü organizasyonu ile Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’ne ziyarette bulundu. Eski Başbakan Menderes’in icraatlarının ve döneminin yanı sıra özel hayatı ve siyasete giriş sürecinin de anlatıldığı müzeyi ziyaret etti.