Görev yaptığı Hatay İskenderun’da depremde yaralanan uzman çavuşun tedavisi Antalya’nın Korkuteli ilçesinde devam ediyor.

Görev yaptığı Hatay İskenderun’da depremde yaralanan uzman çavuşun tedavisi Antalya’nın Korkuteli ilçesinde devam ediyor.

İskenderun’da görev yapan Uzman Çavuş Zafer Kansu, enkaz altından yaralı olarak kurtarılarak Antalya’ya getirildi. Korkuteli Devlet Hastanesinde tedavisine devam edilen Kansu’yu, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Sancaktar ziyaret etti.

Sancaktar, “Uzman Çavuşumuzun genel sağlık durumu gayet iyi, kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Millet olarak birlik beraberlik içinde bunu da atlatacağız” dedi.