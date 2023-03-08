Kahramanmaraş’ta yaşanan depremden dolayı evleri hasar gören şehit Jandarma Er İbrahim Gözdaş’ın ailesi, Kırıkkale’deki KYK yurdunda misafir ediliyor. Şehidin ağabeyi Harun Gözdaş, "Kendilerini bilmezler devlete atıp tuttu. Bizler birer devletiz orada. Devlete atıp tutmanın manası yok" dedi.

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremden dolayı evleri hasar gören şehit Jandarma Er İbrahim Gözdaş’ın ailesi, Kırıkkale’deki KYK yurdunda misafir ediliyor. Şehidin ağabeyi Harun Gözdaş, "Kendilerini bilmezler devlete atıp tuttu. Bizler birer devletiz orada. Devlete atıp tutmanın manası yok" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan ve büyük hasar gören vatandaşlar, Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı yurtlarda misafir ediliyor. Göksun’dan Kırıkkale’ye gelen şehit Jandarma Er İbrahim Gözdaş’ın ailesi, KYK yurdunda yerleştirildi. Vali Yardımcısı Ahmet Ferhat Özen, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla şehidin annesi Habibe Gözdaş ve diğer aile fertleri ile bir araya geldi. Özen ve beraberindekiler, kadınlara çiçek ve çeşitli hediyeler verdi. Vali Yardımcısı Özen, gazetecilere yaptığı açıklamada, devletin tüm imkanlarıyla depremzede vatandaşların yanında olduğunu belirterek, ekonomik, sosyal ve psikolojik yönden yaraların sarılacağını söyledi.

"Her zaman emirlerine ammedeyiz"

İl genelinde yaklaşık 12 bin depremzedenin misafir edildiğini hatırlatan Vali Yardımcısı Özen, "Bizde çalışma arkadaşlarımızla birlikte şehit annemizi ziyaret etmeye geldik. Kendisi depremzede özel durumu da var. Aynı zamanda hemşerim çıktı, bende Göksun ilçesindenim. O yüzden de mutlu oldum. Onlar bizim misafirlerimiz her zaman emirlerine ammedeyiz, bütün vatandaşlarımızın. Sadece devletimiz değil; en doğusundan en batısına kadar en kuzeyinden en güneyine kadar tüm vatandaşlarımız bugünlerde birlik ve beraberlik içinde oldu" şeklinde konuştu.

"Devlete atıp tutmanın manası yok"

Şehit ağabeyi Harun Gözdaş ise Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesindeki evlerinin fay hattı üzerinde olmasından dolayı büyük hasar gördüğünü anlattı. Türk milletinin asil bir millet olduğunu ifade eden ağabey Gözdaş, "Bizleri aşırı derecede duygulandırdılar. Tanımadığımız numaralardan aradılar ’İhtiyaçlarınızı giderelim’ diye aradılar. Kendilerini bilmezler devlete atıp tuttu. Bizler birer devletiz orada. Elimizden geldiği kadar bir şeyler yaptığımız zaman bizler bir devlet görevi görüyoruz zaten. Devlete atıp tutmanın manası yok. Devletimi şahlandıracak bir söz söylemiyorum, gerçekleri söylüyorum" dedi.

"Devlete atıp tutmanın manası yok"

Gözdaş, "Fay hattının geçmesinden dolayı evim ağır hasarlı. Evim girilecek durumda değil. Öğlen olan depremde de zaten gece olan depremin yarısı kadar değil de 3’de 1’i kadar sürseydi taş üstünde taş değil yani hiçbir şey kalmazdı. Şükürler olsun Allah korudu bizleri" diye konuştu.

Şehidin annesi Gözdaş ise Kırıkkale’den çok memnun olduklarını ve devletin kendilerine iyi baktığını söyledi.

Ziyarette Vali Yardımcısı Özen’e İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, Mühimmat Komutanı Albay İsmail Coşkun, Emniyet Müdür Yardımcısı Erdal Akkuş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza güneş ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rukiye Eryılmaz eşlik etti.

Jandarma Er İbrahim Gözdaş, 4 Nisan 2008 tarihinde İzmir’in Tire ilçesinde bir kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan hırsızlar tarafından şehit edilmişti.