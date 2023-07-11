Hatay’da yaşayan depremzede ressam Derya Tatlıcı, afetzede çocuklar yararına çizdiği tabloyu 40 bin TL’ye satarak elde etiği parayla konteyner ve çadır kentlerde yaşayan çocuklara oyuncak dağıttı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay’da meydana geldi. Depremin yaralarını sarmak için çalışmalar da devlet millet işbirliğiyle aralıksız sürüyor. Merkez Antakya ilçesinde yaşayan depremzede ressam Derya Tatlıcı da, çocukların bir nebzede olsa yüzlerini güldürmek için güzel bir çalışmaya imza attı. Tatlıcı, 1 hafta emek vererek çizdiği tabloyu 40 bin TL karşılığında sattı ve geliriyle depremzede çocuklara 450 oyuncak dağıttı.

“Depremzede çocuklarımıza destek sağlamaya çalıştım”

Depremzede çocuklara destek olmak amacıyla böyle bir çalışma yaptığını dile getiren ressam Tatlıcı, “Deprem günü, Antakya’daydım. 5.kattaki evimizden zar zor çıktık. Depremden sonra bir süre Mersin’de yaşadık. Daha sonra depremzede çocuklar için bir şey yapmaya karar verdim. Medeniyetlerin beşiği, doğunun kraliçesi olan Antakya’mızı anlatan bir tablo çizip, bunun geliriyle depremzede çocuklarımıza destek sağlamaya çalıştım” dedi.

“450 oyuncak alıp depremzede çocuklarımıza dağıttım”

Bir hafta emek vererek çizdiği tabloyu İstanbul’dan bir vatandaşın 40 bin TL karşılığında satın aldığını ifade eden ressam Tatlıcı, “Bu objeler Antakya’mızı anlattığı için tercih ettim. Biz Antakya’da hoşgörü ve birlik beraberlikle yaşıyoruz. Bu birlik ve beraberliğimizin bozulmamasını niyet ediyorum. İstanbul’dan bir hayırsever tablomuzu 40 bin TL’ye satın aldı. Bu 40 bin TL karşılığında 450 oyuncak alıp Hatay’da depremzede çocuklarımıza dağıttım. Tablodaki işleri tamamladım ve önümüzdeki günlerde tabloyu sahibine ulaştıracağım” şeklinde konuştu.