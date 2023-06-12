Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından deprem bölgesinden Samsun’a gelen engelli bireyler ve aileleri için etkinlik düzenlendi. Samsunum 1 gemisi ile deniz turu yapan depremzedeler unutulmaz bir gün yaşadı.

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Adana’da yaşadıkları depremden etkilenen engelli bireyler ve aileleri Samsun’a gelerek, burada Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlendiği etkinliklerle moral buluyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Türkiye Engelliler Federasyonu iş birliğinde düzenlenen etkinliklerle 4 gün 5 gece olmak üzere Mavi Işıklar Engelliler Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tatil yapan engelli bireyler ve aileleri tatilin yanısıra gezi turları ile Samsun’un tarihi ve turistlik yerlerini de görme imkanı buluyor. Samsunum 1 gemisi ile geziye çıkan depremzedeler, düzenlenen etkinliklerle moral bulduklarını söylediler.

"Kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak için etkinlikler düzenliyoruz”

Samsun Büyükşehir Belediyesi Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Emrah Baş, “Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Türkiye Engelliler Federasyonu İş birliğinde deprem bölgesinde yaşayan engelli vatandaşlarımızın ve ailelerin sosyal hayatına adapte olmak, deprem yaşadıkları psikolojik rahatsızlıkları bir nebze olsa gidermek, onların burada kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak için kendilerine tatil imkanı sunarak faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Deprem bölgesinden 4 gün 5 gece engelli vatandaşlarımızı burada ağırlıyoruz. Kendilerine tesis içi etkinlikler, seminer faaliyetleri, müze gezileri ve diğer geziler düzenleyerek Samsun’un tarih ve turistlik alanlarını gösteriyoruz” dedi.