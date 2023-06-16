Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 4 sınıf öğrencisi Miray Demarhan, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne yazdığı mektupta mesleğe sevgisini belirterek polis olmak istediğini ifade etti.

Kahta Mevlana İlkokulu öğrencisi 10 yaşındaki Miray Demirhan, emniyet müdürlüğüne yazdığı mektubu babasına vererek, çarşıda gördüğü ilk polise memuruna vermesini istedi. Baba Habip Demirhan devriye gezen polis memuruna kızının yazdığı mektubu verdi. Mektubu alan Polis Memuru Gürkan Genç, konuyu amirlerine bildirdi. Bunun üzerine Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Miray’ı okullunda ziyaret ederek onun karne heyecanına ortak oldu. Miray Demirhan mektubunda, “Polis amcam ben sizi çok seviyorum. Büyüyünce polis olmak istiyorum. Keşke ben de polis olsam. İnşallah Allah nasip ederse polis olmak istiyorum. Şuan 10 yaşındayım. Polisler ile alakalı araştırma yapmayı çok seviyorum. Sizi çok seviyorum, iyi ki varsınız” ifadelerine yer verdi.

Kahta Trafik Şube Komiseri Talip Gönül, “Mevlana ilköğretim Okulu’nda okuyan Miray kızımız, polis amcalarına bir mektup yazmış. Bu mektubu da babasına teslim ederek, babası da gördüğü ilk polis arkadaşımıza vermiş mektubu. Bunu bize polis arkadaşımız bildirdi. Bizler de Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak Miray kızımıza bir sürpriz yapalım dedik. Karne takdim töreninde bulunmak istedik. Karnesini de biz takdim ettik. Teşekkür ediyoruz.”

Karne ve takdir belgesini Miray Demirhan’a takdim eden Komiser Erdem Elhan, başarılar dileyerek ilerde polis olma hayalinin gerçek olmasını temenni etti.

Karne alan öğrencilere çikolata ikramında bulunan Polis ekipleri, daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekti.