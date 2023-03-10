Deprem bölgesinden Bozüyük ilçesine gelen 175 öğrencinin okul ihtiyaçlarını karşılamak için eğitim camiası seferber oldu.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde çeşitli okullarda eğitim öğretim gören depremzede öğrencilerin okul ihtiyaçları, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okul idareleri ve öğretmenler tarafından giderilirken, moral vermek için çeşitli etkinlikler yapılıyor.

Bozüyük Necip Fazıl Kısakürek İlkokul Müdürlüğü , okulda eğitim gören 15 öğrenci için “ İlçemize hoş geldiniz” etkinliği düzenledi. Etkinlikte, Bozüyük İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Faruk Kılıçer, öğrencilerin doğum gününü kutlamak ve hoş geldiniz demek için öğrenciler ile birlikte pasta kestiler. Öğrenci ve veliler ile sohbet eden ilçe protokolü, öğrencilere kitap hediye ettiler.