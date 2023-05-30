Gaziantep’in Nizip ilçesinde gönüllü öğretmenler, gerçekleştirdikleri 2 ayrı proje ile depremzede öğrencilere moral oldu.

Nizip Bedriye Pekmez Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Nizip İlçe Müzik Zümresindeki gönüllü müzik öğretmenleri tarafından depremzede öğrenciler için Oyuncak Kardeşliği ve Müzikle İyileşiyorum Projeleri gerçekleştirildi. Projeler çerçevesinde, İslahiye Şehit Ökkeş Kaya İlkokulu, Nurdağı İncirli İlkokulu, Türkoğlu Akçalı Şehit Piyade Üst Çavuş Ahmet Türdü İlkokulu ve Adıyaman Şehit Rıza Fırat İlkokulu ziyaret edildi. Proje ekibindeki gönüllü öğretmenler tarafından depremzede öğrencilere kırtasiye malzemeleri ve oyuncak hediye edildi. Depremzede öğrenciler müzik eşliğinde eğlenip çeşitli oyunlar oynadı. Bedriye Pekmez Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Mustafa Yavnık, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin etkilediği öğrencilerin zor zamanlarında yanlarında olmak ve gereken psikolojik desteği sunmak amacıyla böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Gaziantep’in yanında diğer illerden de büyük destek gören proje ile ilgili bilgi veren Okul Müdürü Yavnık, “Proje çerçevesinde Gaziantep’te bulunan okullarımız ve bir dernek tarafından bizler için oyuncak ve kırtasiye yardımında bulundu. Projemiz ilimizin sınırlarını aşarak ülkemizin dört bir yanında karşılık buldu ve gönüllü vatandaşlarımız desteklerini bizlerden esirgemediler. Projemiz dahilinde yaklaşık bin öğrenciye ulaştık ve 7 bin parça kırtasiye malzemesi ve oyuncak hediye ettik. İlçemiz Müzik Zümresindeki gönüllü müzik öğretmenleri de müziğin terapi etkisini çeşitli oyunlarla birleştirerek öğrencilerin psikolojik iyileşme sürecine katkı sağladılar. Ayrıca Nizip Gücü Spor Kulübü Başkanı Murat Kekçe, İkinci Başkan Mustafa Kılıçaslan, Asbaşkan Aykut Cankesen ve Bahadır Göğüş tarafından da depremzede öğrencilerimiz için çeşitli ikramlarda bulunuldu" dedi.

Proje için de destek verenlere de teşekkür etti.