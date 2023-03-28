Şehit Fatih Kostik İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ’Eğitimde tek yürek’ projesiyle depremzede öğrencilere yardım eli uzatarak, Malatya’daki kardeş okula, gönderilmek üzere Ramazan kolisi, kırtasiye malzemesi, çocuk iç çamaşırı ve çorap topladı.

Titizlikle hazırlanan yardım malzemeleri, özenle Malatya’ya gidecek olan Arpalı Belediyesine ait araca yüklendi. Tek tek araca yüklenen malzemeler, Malatya Yeşilyurt Topsöğüt Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokuluna gönderildi.

160 adet ramazan kolisi, 150 öğrenciye kırtasiye malzemesi, 300 takım çamaşır ve 450 çift çoraptan oluşan yardıma, Arpalı Beldesi’nde ve belde dışında yaşayan Arpalılı hayırseverler de yoğun ilgi göstererek, destek verdi. Deprem bölgesine, depremzede kardeşlerine, ellerinden geldiğince yardım edeceklerini söyleyen bir öğrenci, "Depremzede kardeşlerimiz hep aklımızda, onları hiç unutmuyoruz. Elimizden geldiğince düzenlenen tüm yardım kampanyalarına katılım sağlamaya özen gösteriyoruz. Destek olamadığımız yerde de dua ediyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi.