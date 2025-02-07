Adana’nın Feke ve Saimbeyli ilçesinde maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına kıyafet yardımı yapıldı.

Saimbeyli ilçesi Çatak İlköğretim Okulunda eğitim gören 103 öğrenciye Türk Kızılayı Kozan Şubesi tarafından kıyafet yardımı yapıldı.

Okul müdürü Adem Samsa 6 Şubat depreminin yıl dönümünde ilimizde de hepiniz derin bir sarsıntı ve üzüntü yaşadık. Öğrencilerimiz için hayırseverlerin desteği ile hazırlanan bu hediyeler için teşekkür ediyoruz" dedi.

Kızılay Kozan Şube Başkanı Oğuz Cengiz, öğrencilere kıyafet yardımı yapıldığını söyledi.