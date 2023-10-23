Erzurum’da üniversite öğrencileri, depremlerde arama kurtarma çalışmaları için dron projesi geliştirdi.

Atatürk Üniversitesi Oltu Uygulamalı Bilimler Fakültesi 3. sınıf öğrencileri, enkaz altında canlıları bularak, hangi ambulans ile hangi hastaneye gittiği bilgilerinin tutulacağı, akşamları enkaz alanını aydınlatarak, ses sistemi ile enkaz altındaki canlıların bilinç kaybı yaşamalarını engelleyecek bir drone projesi hazırladı. Hatay, Malatya ve Van’da depremi yaşayan öğrenciler, depremde gördükleri eksikliklerden yola çıkarak geliştirdikleri Depron isimli projelerini hayata geçirmek için destek bekliyor.

Van depremini yaşayan Atatürk Üniversitesi Oltu Uygulamalı Bilimler Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Hüseyin Aygın, “Depremlerde zamanın çok boşa harcandığını gördük. Bu konuda acil yardım bölümü öğrencisi arkadaşlarımla birlikte deprem arama kurtarma dron projesine başvurduk. Bu dron gerçekten insanların faydasına, enkaz altında kalan insanların canlarını kurtaracağı bir proje. Biz bu proje için gerekli desteğin verilmesini istiyoruz” dedi.

Atatürk Üniversitesi Oltu Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü 2. sınıf öğrencisi Beyza Konuker ise, “6 Şubat depremini Adıyaman’da yaşadım, o dönem bütün eksiklikleri kendim gördüm ve grubumuzdaki bazı arkadaşlarım da bu eksiklikleri gördü. Biz de böyle bir proje için kolları sıvadık. Deprem araştırma dronu yapmaya karar verdik. Şu an onu geliştirme planları yapıyoruz, destek bekliyoruz” dedi.

Atatürk Üniversitesi Oltu Uygulamalı Bilimler Fakültesi Acil Yardım ve AFAD Bölümü 3. sınıf öğrencisi Şuhedanur Halat da, “Depremde Malatya’daydım, birçok eksikliklerin olduğunu fark ettim. Şahsen kendim de zor durumda kaldım. Arama kurtarmada birçok insanın zor durumda olduğunu fark ettim. Müdahalelerin geç olduğunu gördüm. Bu yüzden birçok ölümler gerçekleşti, o yüzden bu projeyi gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü 3. sınıf öğrencisi Nuri Eray Bilgin, “Depremde Hatay’daydım. Depremi yaşadım. Bu süreçte yaşanılan eksiklikleri gidermek açısından bir dron yapmaya karar verdik. Hem zaman açısından hem kolaylık açısından bu dron için destek bekliyoruz” dedi.