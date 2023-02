Aydın’ın Nazilli ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne deprem bölgesi olan Hatay’dan misafir öğrenci olarak gelen 2 metal işleri öğrencisi kardeş, soba üretimine katkıda bulunarak ürettikleri sobaları memleketlerine gönderiyor.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne deprem bölgesi olan Hatay’dan misafir öğrenci olarak gelen 2 metal işleri öğrencisi kardeş, soba üretimine katkıda bulunarak ürettikleri sobaları memleketlerine gönderiyor.

Tüm Türkiye’yi sarsan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından yaraları sarmak üzere tek yürek olan Aydın’da da deprem bölgesine destek için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta başında deprem bölgesine gönderilmek üzere hızlı yanması ve ısı açısından verimli olması ile bilinen Bozdoğan Sobası üretimi yapan Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen öğrencileri bugüne kadar 500’ün üzerinde soba üretmişti. Halen üretime devam eden öğretmen ve öğrencilere bu hafta başında Hatay’dan misafir olarak okulda eğitim görmeye başlayan 2 depremzede öğrenci de katıldı. Her ikisi de metal işleri bölümü öğrencisi olan İsmet Can ve Samet Can Karaömer kardeşler, ürettikleri sobalarla memleketlerinde ısınmayı bekleyen hemşerilerine destek oldu. Okuldaki öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarının da desteği ile kısa zamanda soba imalatını öğrenen öğrenciler, birlikte imalat yapmaya devam ediyor.

“Oradaki kardeşlerimiz üşümesin diye”

Depremde evleri yıkılan ve Aydın’daki akrabalarının yanına sığınan Karaömer ailesinin Meslek Lisesi öğrencisi iki çocuğu Samet Can Karaömer ve İsmet Can Karaömer de misafir olarak öğrenim gördükleri Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde soba üretimine katkı sağlamaya devam ediyor. ‘

’Oradaki kardeşlerimiz üşümesin’ diyerek soba üretimi yaptıklarını ifade eden depremzede öğrenci Samet Can Karaömer “Hatay-İskenderun’dan geldim. Aydın-Nazilli’ye geldim ve burada soba yapıldığını öğrendim. Hatay-İskenderun’a, Kahramanmaraş’a hatta bütün şehirlerimize ürettiğimiz sobaları gönderdik. İskenderun’daki evlerimiz oturulamayacak halde. Buradan oradaki kardeşlerimiz üşümesin diye soba imal edip gönderiyoruz. Hatay-İskenderun’da Metal İşleri ve İmalat bölümü öğrencisiydim. Misafir öğrenci olarak burada metal işleri ile meşgulüz. Soba yapıldığını öğrenince ben de arkadaşlarımıza yardım ettim ve arkadaşımla birlikte soba yaptık. Ve buradan geriye yani İskenderun, Osmaniye, Kahramanmaraş olsun oraya gönderiyoruz” dedi.

“Bir nebze olsun destek oluyoruz”

İsmet Can Karaömer de konuşmasında, “Burada 500 civarı soba yapıldığını öğrendim. Yine 300 civarı daha soba yapılıyor. Ben de yardım ediyorum. Soba yaparak bir nebze olsun hemşerilerimizi ısıtmak için gönderiyoruz. Arkadaşlar bize soba yapımındaki bazı şeyleri öğretiyor. Burada üretip, paketleyip tırlara yükleyip gönderiyoruz” dedi.