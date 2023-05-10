Adana’nın Ceyhan ilçesindeki depremzede öğrencilerin gönderdiği teşekkür mektupları ve hediyeleri Karabük’teki akranlarına dağıtıldı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen deprem sonrası Karabük’teki Hoca Ahmet Yesevi İmam Hatip Okulu öğrencileri kardeş okul olarak belirlenen Adana’daki Arif Hasan Bilici İmam Hatip Ortokulu’ndaki depremzede akranlarına mektup yazarak desteklerini göstermişlerdi.

Depremzede öğrenciler de mektup arkadaşlarının desteklerinden dolayı hazırladıkları teşekkür mektuplarını ve hediyelerini öğretmenlerinin desteğiyle Karabük’e gönderdi.

Hoca Ahmet Yesevi İmam Hatip Okulu’na gelen mektuplar ve paketler düzenlenen program ile öğrencilere dağıtıldı. Heyecanla akranlarından gelen hediye paketlerini açan öğrenciler, depremzedelerin yaşadıklarını anlattığı mektup karşısında da duygu dolu anlar yaşadı.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, asrın felaketi olan depremi yaşadıklarını belirterek, “Gerçekten yüreklerimiz yangın yerine düştü. Bizi de derinden etkiledi. Deprem bölgesinde bulunan kardeşlerimiz öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, arkadaşlarımız o acıyı hissederken bizlerde evlerimizde okullarımız da o acıyı derinden hissettik. Biz o gün Karabük eğitim ailesi olarak oradaki kardeşlerimizi, eğitim ailemizi hayat normale dönünceye kadar yalnız bırakmayacağız diye söz vermiştik. Deprem bölgesindeki kardeşlerimize 1 milyar lira civarında ayni ve nakdi bağışlarımızı oraya ulaştırdık” dedi.

Depremzede öğrencilere destek amacıyla yazılan mektupların çok önemli bir şey olduğunu ifade eden Akbaş, “Oradaki kardeşlerinize ‘Yalnız değilsiniz, yanınızdayız. Sizi terk etmeyeceğiz’ demek çok kıymetli ve değerli” diye konuştu.

Amine isimli öğrenci mektup arkadaşının ailesinden kimsenin depremde zarar görmemesinden dolayı mutlu olduğunu aktararak yazdığı güzel şeyler için teşekkür etti.