2022-2023 Eğitim Öğretim yılı 2. dönemine Mersin’in Silifke ilçesinde başlayacak olan 906 depremzede öğrenci için anasınıfı, ilkokul ve ortaokul sınıfları oluşturularak ders başı yapılması sağlandı. Lise öğrencileri de ilçedeki okullara taşımalı olarak gönderildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olup 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremin ardından Silifke’deki KYK Yurdu, kamp, otel ve pansiyonlara yerleştirilen depremzedelerin çocukları için bugün ilk ders zili çaldı. Yıldırım Beyazıt Gençlik Kampı’nda 108 ilkokul, 23 Nisan Kampı’nda 126 ortaokul ve 61 ana sınıfı öğrencileri için Kapızlı Rasim Bozbey İlk ve Ortaokulu bünyesinde sınıflar açıldı. Silifke Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bütün depremzede öğrencilerin ders kitapları ve defterleri ise sıralarında hazır edildi. Yıldırım Beyazıt Gençlik Kampı’nda öğrenciler için tören düzenlendi. Sınıflar halinde sıra olan öğrenciler okunan İstiklal Marşı’nın ardından yeniden sınıflarına ve ders kitaplarına kavuştu. Törene katılan Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner ve ilçe protokolü sınıflarda öğrencileri ziyaret edip, başarı dileğinde bulundu.

Tüm Türkiye ile birlikte depremzede öğrencilerin Silifke’de eğitim öğretime başladığını belirten Silifke Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, "Milli Eğitim Müdürlüğü olarak depremin olduğu andan itibaren bütün birimlerimizle seferber olduk. Ekip kurduk, komisyon kurduk. Yardımları toplayıp deprem bölgesine gönderdik. Depremde zarar gören ve o bölgeden uzaklaşan vatandaşlarımıza tüm yurtlarımızı açtık. Deprem bölgesinden okullarımızın pansiyonlarına bin 100 depremzede geldi. Kamplarımızda çok sayıda depremzedeyi misafir ediyoruz. Burada bulunan 230 civarındaki öğrencimiz için 4 derslik ilkokul ve ortaokul kurduk. Her sınıfta alan var. Lise öğrencilerimizi taşımalı kapsamına aldık. Merkeze yönlendirdik. Toplamda 906 kayıtlı öğrencimiz bulunmaktadır. Kayıtta bulunmayan öğrencilerimiz de var. Bu sayının daha çok artacağını düşünüyoruz. Öğretmenler ve rehber öğretmenler görevlendirdik. Arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çocuklarımızı mutlu etmeye çalışıyorlar. Bakanlığımız bütün kitaplarımızı ve kırtasiye malzemelerimizi temin etti. İlçe Kaymakamımız başta olmak üzere kitap ve kırtasiye malzemeleri topladık. Çocuklarımızın sıralarına koyduk. Küçük küçük derslere başlayacağız. Bu tür durumları halkımız bir daha yaşamasın. Ölenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.