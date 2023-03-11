Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında kentte misafir edilen depremzede öğrenciler “Umudunu Kaybetme” filminde buluştu.

6 Şubat günü meydana gelen ve bütün ülkeyi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında deprem bölgesinden gelen depremzede aileler yurt ve misafirhanelerde ağırlanırken, bu ailelerin çocuk ve gençlerine yönelik ise Atatürk Üniversitesi tarafından çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bu kapsamda; Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği (ERSANDER) Kadın Kolları iş birliği ile düzenlenen etkinlik doğrultusunda, YÖK tarafından kardeş üniversite olarak eşleştirilen Adıyaman Üniversitesinden Erzurum’a gelen öğrencilerden oluşan 50 kişilik grup, İletişim Fakültesi sinema salonunda film izleyerek gündelik hayatın telaşından bir nebze de olsa uzaklaştı.

“Depremzede Öğrencilerimizin Daima Yanındayız”

Atatürk Üniversitesinin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlar ile öğrencilerin yanında olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, yaşanan bu elim afet neticesinde eğitimlerini Erzurum’da sürdürmek amacıyla Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) yerleşen öğrencileri misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi.

Bu ve benzeri etkinliklerin, hem olumsuzluklardan kısa süreliğine de olsa uzaklaşmak hem de sosyal hayata adapte olmayı kolaylaştırmak açısından önemli olduğunu vurgulayan Rektör Çomaklı: “Depremzede öğrencilerimizin daima yanlarındayız. Onları güvende hissettirecek ve mutlu edecek tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Biz birlikte güçlüyüz ve bu zor günleri birlikte aşacağız. Bu düşüncelerle, katkılarından dolayı hem İletişim Fakültemize hem de ERSANDER ailesine teşekkür ediyor, bir daha bu acı olayların yaşanmamasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Etkinlik, öğrencilerin çeşitli ikramlar eşliğinde “Umudunu Kaybetme” filmini izlemeleri ve sonrasında yorumlamalarıyla son buldu.