Ankara Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Tepebaşı Kurs Merkezi ve Keçiören Eğitime Destek Merkezi (KEDEM) depremzede öğrencilere ücretsiz kurs ve etüt imkanı sağlıyor.

Ankara Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Tepebaşı Kurs Merkezi ve Keçiören Eğitime Destek Merkezi (KEDEM) depremzede öğrencilere ücretsiz kurs ve etüt imkanı sağlıyor.

Keçiören Belediyesi, LGS ve YKS öğrencilerine yönelik eğitim veren Tepebaşı Kurs Merkezi 8. sınıf, lise düzeyi ve liseden mezun öğrenciler için eğitim seferberliği başlattı. Aynı şekilde KEDEM’de de 3’üncü sınıftan 7’nci sınıfa kadar olan öğrenciler için eğitimler verilmeye devam ediyor.

“Depremzede öğrenicilerimize kitapları ücretsiz veriyoruz”

Depremden etkilenen ve Ankara’da yaşamak zorunda kalan öğrencilerin derslerinde geri kalmaması için kurs ve etüt merkezlerini seferber ettiklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Depremzede öğrencilerimiz Tepebaşı Kurs Merkezimizi ve KEDEM şubelerimizi gezip gördüler. Buradan eğitim almak isteyenleri, kurs merkezlerimize yönlendirdik. Aynı zamanda öğretmenlerimiz tesislerimizde konaklayan öğrencilerimizi tespit edip onlara gerekli rehberlik hizmetleri vererek ilgili kurumlarımıza yönlendiriyor. Bir de depremden olumsuz etkilenen ve eğitim için konakladığı yerden dışarı çıkma konusunda tedirgin olan öğrencilerimiz var. Onlar için de bulundukları tesislerde, özel sınıflar oluşturarak eğitimlerini kesintisiz sürdürmelerini sağlıyoruz. Tüm öğrencilerimize olduğu gibi depremzede öğrenicilerimize, derslerle ilgili yardımcı kaynak kitapları ücretsiz veriyoruz” diye konuştu.