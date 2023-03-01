Bilecik Edebali Ortaokulunun bahçesinde düzenlenen hayır çarşısından elde edilen ksanç kente yerleşip aynı okulda eğitim gören 13 depremzede öğrencinin ihtiyaçlarını karşılamak adına kendilerine verildi. Okul Müdürü Mustafa Ejder ve Okul Aile Birliği Başkanı Süreyya Güven’in başkanlığında başlayan hayır çarşısı organizasyonunu ziyaret eden Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bilecik’te bir okulda düzenlenen hayır çarşısından elde edilen kazanç okuldaki depremzede öğrenciler için ayrıldı.

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