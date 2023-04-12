Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Ortaöğretim Çalışma Grubu tarafından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan depremzede öğrenciler başlatılan YKS Destek Kitap Setleri Bağışı Kampanyası devam ediyor.

Özellikle Konyalı gençlerin büyük ilgi gösterdiği kampanya çerçevesinde Karatay Kent Konseyi’nde toplanan YKS Destek Kitap Setleri, Gençlik Meclisi Ortaöğretim Çalışma Grubu gönüllüleri tarafından konu ve derslerine göre ayrılarak depremzede gençler için hazırlanıyor. Setleri tek tek paketleyen gönüllüler, koordinasyon halinde olunan deprem bölgesindeki 11 şehirdeki gençlere ulaştırılıyor.

“Süreci omuz omuza vererek atlatacağız”

YKS Destek Kitap Seti bağış kampanyası hakkında bilgi veren Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ahmet Babuççu, kampanyaya güzel bir ilginin olduğunu aktardı. Ahmet Babuççu, “Genciz biz, yaraları daha çok sarmaya talibiz demiştik. 6 Şubat’ta gerçekleşen asrın felaketinin hemen ardından da Karatay Gençlik Meclisi olarak, Karatay Uluslararası Kongre ve Spor Merkezi’nde depremzedeler için toplanan yardımların tasnifi, yüklenmesi ve bölgeye ulaştırılmasında da aktif bir şekilde görev almıştık. Yaraları sarmak için elimizden geleni yapmayı sürdürüyoruz. Bu bağlamda iki farklı kampanyayla afet bölgesindeki kardeşlerimize yardımcı oluyoruz. Gerçekleştirdiğimiz birinci kampanyamız üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik ‘YKS Destek Kitapları Bağışı Kampanyası’ idi. İkinci kampanyamız da ‘Oyuncağını Kardeşinle Paylaşır Mısın?’ idi. YKS Destek Kitapları Bağışı Kampanyamız çerçevesinde hemşehrilerimizin bağışladığı kitapların teslimatları başladı. Gelen talepler doğrultusunda sayısal, sözel ve eşit ağırlık paketleri oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz paketleri hemen deprem bölgesine ulaştırıyoruz. Paketlerimizin içerisinde denemeler, konu anlatım kitapları, soru bankaları ve fasiküller bulunuyor. İçerisinde kendileri için yine ufak sürprizler hazırladık. Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi olarak deprem bölgesinde bulunan 11 ilimizin tamamına bu kitap setlerimizi ulaştıracağız. Bu süreci de hep beraber atlatacağız. Kampanyamıza destek veren tüm Konyalı hemşehrilerime de bu vesileyle teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.