Bilecik’teki depremzede öğrenciler şehir içi dolmuşlarına ücret ödemeyecek.

Bilecik’teki depremzede öğrenciler şehir içi dolmuşlarına ücret ödemeyecek.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’yı ziyaret eden M Plakalı Minibüsçüler Derneği yöneticileri, meydana gelen büyük felaketten sonra depremzede öğrencilerden şehir için dolmuşlarında ücret almayacaklarını söyledi. Vali Kızılkaya, daha öncede 3 gün boyunca aldıkları ücretleri afetzedelere bağışlayan M Plakalı Minibüsçüler Derneği ve dolmuşçu esnafını duyarlılıklarından dolayı tebrik ederek, “Bu zor günlerde hep birlikte sıkı sıkıya kenetlendik ve gördük ki milletimizin birlik ve beraberliğiyle aşamayacağı hiçbir sorun yok. El birliğiyle bu günleri atlatıp yaralarımızı saracağız” ifadelerini kullandı.