Van’da 2011 yılındaki iki depremi de yaşayan muhtar Mesut Irmak, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şehre gelen depremzede kadınları ziyaret ederek günlerini kutladı.

Van’da 2011 yılındaki iki depremi de yaşayan muhtar Mesut Irmak, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şehre gelen depremzede kadınları ziyaret ederek günlerini kutladı.

Edremit ilçesinin Eminpaşa Mahallesi Muhtarı Mesut Irmak, Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin ardından şehre gelen kadınları unutmadı. Eminpaşa Mahallesi’ne misafir edilen depremzede kadınları ve onlara yuvalarını açan kadınları ziyaret eden Muhtar Mesut Irmak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil verdi.