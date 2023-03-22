Kahramanmaraş’ta bir muhtar hayırseverlerin destekleriyle alınan seyyar fırın için mahallesine kapalı bir alan inşasına başlayarak Ramazan ayı boyunca ücretsiz pide dağıtmayı planlayıp harekete geçti.

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Karataş Mahallesinde yaşayan bir çok aile depremlerin ardından çadır ve konteynerlerde yaşamaya başladı. Hayati bir ihtiyaç olan ekmek üretimi de için de kolları sıvayan mahalle muhtarı Murat Ayyıldız, hayırsever iş adamlarından, muhtarlardan ve sivil toplum kuruluşlarından yardım istedi. Muhtarın çağrısına yanıt veren hayırseverler bölgeye seyyar fırını ulaştırdı. Fırının gelmesiyle bir süre çadırda hizmet verilerek vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtıldı. Hava sıcaklıklarının artması ve hijyen sorunun ortaya çıkmasıyla çare arayan muhtar, hayırseverlerin destekleriyle mahalle arasında bir geçici fırın inşasına başladı. Yapımının tamamlanmasının ardından fırında üretilen pideler Ramazan boyunca ücretsiz bir şekilde depremzedelerin soflarına gireceği belirtildi.

“Hijyen açısından kapalı bir alan yapmak istedik”

İlk zamanlarda çadırda üretim yapıldığını fakat artan hava sıcaklıkları ve hijyen açısından kapalı bir ortama ihtiyaç duyduklarını belirten Mahalle Muhtarı Murat Ayyıldız, “Malum 6 Şubat’ta 11 ilimizi etkileyen büyük bir deprem yaşadık. Bu depremden sonra ülkemizin dört bir yanından desteklerini esirgemeyen iş insanları, sivil toplum kuruluşları ve devletimiz her zaman bizim yanımızda oldular. Seyyar bir fırın gönderdiler. Biz bu fırını çadırın içerisinde çalıştırıyorduk. Burada ücretsiz ekmek dağıtımı yapıyoruz. Biz sadece aracılık yapmaya gayret gösteriyoruz. Önümüz yaz olduğu için hem de hijyen açısından mini bir kulübe yaparak kapalı bir alana almak istedik. Vatandaşımıza Ramazan boyunca ücretsiz ekmek dağıtımı yapacağız. Yaralarımızı hep birlikte sarmaya çalışıyoruz. Rabbim bir daha bu afetleri göstermesin” dedi.