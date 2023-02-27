Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremin ardından Karabük’te misafir edilen küçük Muhammet Ali’ye doğum günü sürprizi yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremin ardından Karabük’te misafir edilen küçük Muhammet Ali’ye doğum günü sürprizi yapıldı.

Safranbolu ilçesinde bulunan İsmail Necati Efendi Kredi Yurtlar Kurumu’nda misafir edilen Ali’ye Karabük Valisi Fuat Gürel’in katılımıyla doğum günü kutlaması yapıldı. Gençlik Merkezi üyeleri tarafından hazırlanan doğum günü kutlamasında küçük Ali’ye Vali Gürel çeşitli hediyeler verdi.

Vali Gürel ayrıca deprem bölgesinden Karabük’e gelen depremzede vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Fuat Gürel, devlet ve millet olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. İsmail Necati Efendi Yurdu’nda bulunan hayır çarşısını gezerek Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven’den bilgi alan Gürel, depremzede çocuklar için has odada oluşturulan ve Gençlik Merkezi gönüllüleri ve antrenörler tarafından çeşitli etkinliklerin düzenlendiği anasınıfını ziyaret etti.

Yurtta kalan misafirlerin kuaför ve berber ihtiyaçlarını gönüllü olarak gideren berber ve kuaförlere teşekkür eden Vali Gürel, düzenlenen etkinlikler hakkında bilgi aldı.