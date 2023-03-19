Tepebaşı Belediyesi’nin Melih Savaş Yaşam Köyü’nde misafir ettiği depremzede vatandaşlar kahvaltı programında bir araya geldi.

Tepebaşı Belediyesi, yaşanan deprem felaketlerinin ardından yaraların sarılması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Melih Savaş Yaşam Köyü’nün kapılarını depremzede vatandaşlara açan Tepebaşı Belediyesi, aynı zamanda bir otelde konuk ettiği vatandaşlar için kahvaltı programı düzenledi. Buluşmaya CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü’nün yanı sıra Tepebaşı Belediye Başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ile hemşehri derneklerinin temsilcileri de katıldı.

Depremde yaşamını yitiren vatandaşlar ve Çanakkale şehitleri için okunan duaların ardından Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Fikriye Güven Zaptiye, “Şehrimize, gönlümüze hoş geldiniz. Sizlere Ahmet Başkanımızın sevgilerini iletiyorum. Belediye olarak ilk günden beri elimizden gelen tüm desteği vermeye çalışıyoruz. Birlik ve beraberlik ile her şeyin üstesinden geleceğimize inanıyorum” dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise, “Aslında biz sizleri daha güzel koşullarda şehrimizde ağırlamak isterdik. Ama böyle nasip oldu. Geçmiş olsun diliyoruz, sizlerin ailelerinizden, yakınlarınızdan, komşularınızdan kayıplarınız var, başınız sağ olsun diyorum. Ahmet Başkan’a da bu güzel dayanışma örneği için teşekkür ediyorum. Sizlerin derdine koşturmak, bizim görevimizdir, boynumuzun borcudur. Bundan sonraki süreçte belediyemiz ve milletvekillerimiz ile sizin tüm sıkıntılarınızda yanınızdayız. Bu bilinçle hareket ediyoruz” diye konuştu.

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü de, “Yaşadığınız acıya tanıklık ettik. İlk gün derhal bölgeye hareket ettik, sonrasında yaşanan depremleri de sizlerle birlikte yaşadık. Bizim şehrimiz Eskişehir, sizlerin de bildiği gibi son derece konuksever bir merkezdir. Biz sizleri daha iyi vesileler ile ağırlamak isterdik, ne yazık ki koşullar bunu gerektirdi. Biz tüm gücümüz ile yanınızdayız, yaraların sarılması için de elimizden geleni yapacağız. Her türlü destek ve yardıma hazırız” ifadelerini kullandı.

Depremzede vatandaşlar da desteklerinden dolayı Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.