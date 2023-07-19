Deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren Bir Tebessüm Bir Hayat Derneği, Hatay’da çadır kentleri gezerek çocuklara oyuncak ve mutluluk kutusu dağıttı. Depremzede çocukları unutmadıklarını söyleyen Dernek Başkanı Hakan Çil, "Yaralarının sarılmasında en büyük pay çocuklara düşüyor çünkü onların tebessümleri ile aileler hayatlarına yeniden tutunmada güç bulacak. Deprem bölgesinde yardımlarımızı davam ettireceğiz çünkü biz biliyoruz ki çocuk gülerse dünya güler" diye konuştu.

6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen asrın felaketinin yaraları sarılmaya devam ederken, Bir Tebessüm Bir Hayat Derneği de deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor. Hatay’da çadır kentleri gezen Bir Tebessüm Bir Hayat Derneği Başkanı Hakan Çil ve dernek üyeleri, depremzede çocuklara oyuncak ve mutluluk kutusu dağıttı. Oyuncaklarına kavuşan çocukların mutlulukları ise gözlerinden okundu.

"Çocuk gülerse dünya güler"

Bir Tebessüm Bir Hayat Derneği Başkanı Hakan Çil, "Ülkemizi derinden etkileyen asrın felaketinde bölgeyle olan bağımızı devam ettiriyoruz. Bölgede yaşayan küçük kalpleri, çocuklarımızı unutmadık. Yaralarının sarılmasında en büyük pay çocuklara düşüyor çünkü onların tebessümleri ile aileler hayatlarına yeniden tutunmada güç bulacaklardır. Biz de bu tebessümlerin devam etmesi adına gerek şahsım gerekse Bir Tebessüm Bir Hayat Derneği olarak depremzede çocuklarımız için bölgede çeşitli organizasyonlarla kalplere dokunmaya çalışıyoruz. Dernek gönüllülerimizle birlikte hazırlanan tebessüm kutularını Hatay’da depremzede çocuklarımıza kavuşturduk. Yüzlerdeki tebessüme şahit olmak ve o anları yaşamak bizim ve gönüllülerimiz için çok değerli anlardı. Deprem bölgesine olan yardımlarımızı davam ettireceğiz çünkü biz biliyoruz ki çocuk gülerse dünya güler" diye konuştu.