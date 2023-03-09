Kartepe Belediyesi, deprem felaketi sebebiyle aileleriyle birlikte Arslanbey KYK yurdunda yerleştirilen çocuklara yönelik etkinlik düzenledi.

Kartepe Belediyesi, deprem felaketi sebebiyle aileleriyle birlikte Arslanbey KYK yurdunda yerleştirilen çocuklara yönelik etkinlik düzenledi.

Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte minikler şarkılar eşliğinde eğlenirken, kendi elleriyle hazırladıkları çikolatalı elma şekerlerini yedi. Yaraların hep birlikte sarılacağını söyleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Yaşanan deprem tüm ülkemizi derinden yaraladı. Kartepe Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla kardeşlerimizin yanındayız. Bu süreçte en çok çocuklarımız etkileniyor. Onların yeniden hayata adapte olmaları için bir dizi çalışma yapacağız. Çocuklarımız kırmızı çizgimiz. Çocuklarımızın yüzünün gülmesi bizlerin yarına en büyük umudumuzdur" dedi.