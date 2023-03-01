DENİZLİ (İHA) – Depremde Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki evlerinin zarar görmesinin ardından Denizli’ye yerleşen minik depremzedeler Ömer Selim ile Yaren’e doğum günü sürprizi yapıldı.

DENİZLİ (İHA) – Depremde Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki evlerinin zarar görmesinin ardından Denizli’ye yerleşen minik depremzedeler Ömer Selim ile Yaren’e doğum günü sürprizi yapıldı.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki evleri 6 Şubat’ta ki depremlerde zarar gören ve aileleriyle Denizli’ye yerleşen depremzede iki çocuk için sürpriz doğum günü etkinliği düzenlendi. 8 yaşına giren Yaren Karateke ile 6 yaşına giren Ömer Selim Taş’ın doğum günü, pasta ve hediyelerle kutlandı. Okullarından döndükleri anda sürpriz kutlamayla karşılanan minikler, karşılaştıkları manzara karşısında mutluluklarını gizleyemedi.

Ömer Selim Taş’ın halası Emine Senem Taş, çocukların geçirdiği bu zorlu süreçte doğum günlerinin kutlanmasının çok güzel olduğunu ifade ederek, "Yeğenimin doğum gününü kutladılar. Bu süreçte bizim aklımızdan bile çıkmıştı. Çocukların yaşadığı bu zorlu süreçte onların mutluluğu adına yapılanlar gerçekten onlara çok iyi geldi. Bu organizasyonda emeği geçenlere çok teşekkür ederiz." diye konuştu.