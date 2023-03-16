Kocaeli Büyükşehir Belediyesi depremzede çocukların yaşadıkları zorlu süreci atlatmalarına yardımcı olmak için Ormanya’da bir dizi aktivite düzenledi.

Çocukların depremin oluşturduğu travmaları unutabilmeleri ve sosyal hayata tekrar adapte olabilmeleri için Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Ormanya’da etkinlik düzenlendi. Ormanya turu ile başlayan etkinlikte çocuklar Ormanköy, Böcek Oteli, Kuş Gözlem Alanı, Orman Kütüphanesi, Ormanın Sesi gibi alanları gezdi. Çocuk Hayvan Çiftliği bölümünde ata binen çocuklar, Ormanya’nın eşsiz doğası ve hayvanlarıyla keyifli anlar yaşadı. Eğitmenler eşliğinde gerçekleşen eğitimlerde, çocuklar özel olarak hazırlanan tuvalleri boyadı ve yaprak baskısıyla ilk eğitimlerini aldı. Doğada ritim atölyesi, doğa kartları ile ormanı yakından tanıma fırsatı bulan minikler, ’Kaşif Diyor ki’ oyunlarını oynadıktan sonra sertifikalarını aldı.