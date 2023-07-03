Eskişehir’de bulunan KYK Doğan Aslan Bey öğrenci yurdunda kalan depremzede çocuklar yurt müdürü Çoşkun Akın’la bayramlaştı.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda büyük yıkımın yaşandığı 11 ilden Eskişehir’de bulunan KYK Doğan Aslan Bey öğrenci yurduna yerleşen depremzedelerin büyük bir bölümü Kurban Bayramı’nda yakınlarıyla bayramlaşmak için memleketlerine döndü. Yurtta kalan az sayıdaki vatandaşların çocukları ise KYK Doğan Aslan Bey öğrenci yurdu Müdürü Çoşkun Akın’ı ziyaret edip geçmiş bayramını kutladı. İnce düşünceleri için miniklere tek tek teşekkür eden müdür Akın, çocuklara şeker ikram etti. Bayramlaşma sonrası Müdür Çoşkun Akın çocuklarla hatıra fotoğrafı çekindi.