MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Küçük Mehmetçiklere selam olsun. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin deprem bölgesindeki çadır kurma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Geleceğin Mehmetçikleri de asker abilerine yardım etmeyi ihmal etmiyor” ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin çadır kurarken küçük çocukların onlara yardım ettiği anların videosunu paylaştı.

Malatya’da 13 kişiye mezar olan apartmanın yıkılma anları kameralara yansıdı

Malatya’da 13 kişiye mezar olan apartmanın yıkılma anları kameralara yansıdı

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