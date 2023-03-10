Deprem bölgesinden İzmir’e taşınan 8 yaşındaki Abdullah Rıdvanoğulları, Hatay Antakya’da formasını giydiği Altınordu Futbol Okulu’na İzmir’de geri dönmek istiyor. Minik futbolcu, “Deprem olunca futbola devam edemedim. Forma ve kramponlarım Hatay’da kaldı. Bunlara tekrar sahip olup İzmir’de Altınordu’ya devam etmek istiyorum” dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen depreme Hatay’ın Antakya ilçesinde yakalanan Abdullah Rıdvanoğulları ve ailesi, evlerinin çökmesi sonucu evsiz kaldı. Yardımsever vatandaşların destekleriyle İzmir’e yerleşen aile, Bayraklı ilçesinde ikamet etmeye başladı. Hatay’da gittiği Altınordu Futbol Okulu’na İzmir’de de devam etmeyi hayal eden Abdullah, kırmızı-lacivertli kulübe çağrıda bulundu. Minik futbolcu, “Hatay Antakya’da Altınordu’da futbol oynuyordum. Oradaki hocalarımı çok seviyordum. Bize antrenmanda şut çalışması ve ısınma hareketleri yaptırıyorlardı. Orada çok fazla gol atmıştım. Hatta kornerden dahi atıyordum. Deprem olunca futbola devam edemedim. Forma ve kramponlarım Hatay’da kaldı. Bunlara tekrar sahip olup İzmir’de Altınordu’ya devam etmek istiyorum" dedi.

Abdullah için çağrıda bulundular

Abdullah’ın sesini sosyal medyada duyurmaya çalışan yardımsever Ramazan Kaya da, depremden etkilenen illerden biri olan Adıyaman’da yaklaşık 2 hafta çalıştığını ifade ederek "İzmir’e gelen depremzede ailelere çevremizdeki dostlarımızın da desteğiyle ev bulup eşya ve gıda temin etmeye çalışıyoruz. Abdullah’ın ailesi bize bir ihbar olarak geldi. Hatay Antakya’dan gelen Abdullah ve ailesine evlerini temin ettik, onların ihtiyaçlarını ayarladık. Yeni evlerine yerleşirken Abdullah ve kardeşine ’Bir isteğiniz var mı?’ dedim Abdullah’ın kardeşi, ’Oyuncak bebek istiyorum’ dedi. Abdullah da ’Ben takımıma geri dönmek istiyorum’ dedi. Abdullah bir futbol aşığı ve topla oynamayı çok seviyor. Biz de sesimizi duyurmak amacıyla sosyal medyada bir video paylaştık. Videoda, Abdullah’ın buradaki takımına geri dönmesi için çağrı yaptık. Bizim tek istediğimiz, Abdullah’ın tekrar kulübe dönüp futbol hayatına yeniden başlaması. Buraya gelmeden önce ayakkabı ve formaları varmış ama maalesef hiçbiri kalmamış” diye konuştu.