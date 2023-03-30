Bilecik’e ailesiyle birlikte deprem bölgesinden gelen minik depremzede Arzu’ya doğum günü sürprizi yapıldı.

Bilecik İl Müftülüğü kente yerleşen depremzede minik Arzu’nun doğum kutlayamadığı için üzüldüğünü öğrenince kendine sürpriz yaptı. Personellerin pasta ve hediye sürprizi için kendilerine teşekkür eden minik Arzu ve ailesi duygularını gizleyemedi.

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, personellere duyarlı davranışından dolayı teşekkür ederek, “Minik kızımız doğum gününü kutlayamayacağı için çok üzülmüş personellerimizde buna duyarsız kalmadı kendilerine teşekkürlerimi iletiyorum. Allah sizlerden razı olsun. Kızımıza hayırlı, mutlu, uzun bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.