Kahramanmaraş’ta evleri yıkılınca ailesiyle birlikte Gazipaşa’da KYK yurduna yerleştirilen çocuğa, Gazipaşa polisi tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Kahramanmaraş’ta evleri yıkılınca ailesiyle birlikte Gazipaşa’da KYK yurduna yerleştirilen çocuğa, Gazipaşa polisi tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan Miraç Boru (6) ve ailesi Gazipaşa’ya gelerek, 120 depremzedenin daha konakladığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi. Doğum günü olan Miraç’ın yeni yaşı da burada kutlandı. Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler koordinesinde yapılan kutlamaya, Miraç’ın ailesi ile diğer afetzede çocuklar da katıldı. Yurt yemekhanesini balonlarla süsleyen Gazipaşa polisi, ardından pastanın mumlarını söndürmesini için minik Miraç’a alkış tuttu. Ailesi ve yeni arkadaşlarıyla birlikte 6. yaş gününde dev pastanın mumlarını üfleyen Miraç, doğum günü sürprizi ve hediyeler için çok sevindiğini söyleyerek polislere teşekkür etti.