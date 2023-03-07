Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı, Süveybe Ana Kız Yurdunda kalan depremzede küçük misafirler için özel olarak, ‘Gökyüzü Gözlem’ etkinliği düzenlendi.

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı, Süveybe Ana Kız Yurdunda kalan depremzede küçük misafirler için özel olarak, ‘Gökyüzü Gözlem’ etkinliği düzenlendi.

Mezopotamya Astronomi Derneğinin desteğiyle yapılan gözlem etkinliğine özellikle küçük çocuklar büyük ilgi gösterdi. Batman’daki misafirlerin kendilerini yalnız hissetmemesi ve sosyalleşmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, emeği geçenlere ve destek verenlere teşekkür etti.