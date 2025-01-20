Hatay’da 2 yıl önce yaşanan deprem sebebiyle Bursa’ya gelen 8 yaşındaki Zeynep Nevra Önder, eğitime başladığı Bursa’dan memleketine sınıf arkadaşları tarafından hediyelerle uğurlandı. Öğretmeni ve arkadaşlarının kendisine yaptığı sürprizi gören Zeynep gözyaşlarını tutamadı.

Bursa’da duygulandıran mecburi ayrılık, Kestel ilçesi Cumhuriyet İlkokulu 2-B sınıfında yaşandı. 2 yıl önce yaşanan Hatay depremi sonrası ailesiyle Bursa’ya gelen Zeynep Nevra Önder, okula başladığı arkadaşlarına gözyaşlarıyla veda etti. Ailesiyle birlikte Hatay’a memleketine dönen Önder, yarıyıl tatili öncesi karne almaya geldiğinde arkadaşları tarafından hazırlanan veda programını görünce duygulandı. İlk önce okul müdürü Şemsi İşleyen’e, öğretmenine, sonra sırayla arkadaşlarına sarılan Önder, gözyaşlarını tutamadı.

Yaşanan o anları kayda alanların yaptığı paylaşımı izleyenler de eklenen müzik ile birlikte duygu dolu anlar yaşadı.