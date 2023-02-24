Kepez Belediyesi Arama Kurtarma ekibinin Hatay’da 8 katlı bir binanın enkazından kurtardığı ve ‘Hayat’ adı verilen 2,5 yaşındaki Labrador kırması köpek, Antalya’da yeni bir hayata başladı. Kepez Belediyesi’nin Arama Kurtarma ekibine dahil edilen Hayat, eğitildikten sonra yeni hayatlar kurtaracak.

Kepez Belediyesi Arama Kurtarma ekibinin Hatay’da 8 katlı bir binanın enkazından kurtardığı ve ‘Hayat’ adı verilen 2,5 yaşındaki Labrador kırması köpek, Antalya’da yeni bir hayata başladı. Kepez Belediyesi’nin Arama Kurtarma ekibine dahil edilen Hayat, eğitildikten sonra yeni hayatlar kurtaracak.

Kahramanmaraş merkezli, 10 ilde meydana gelen deprem felaketinin ardından Hatay’daki kurtarma çalışmalarında görev alan Kepez Belediyesi Arama Kurtarma ekibi, 2,5 yaşındaki Labrador kırması köpeği enkazdan sağ olarak çıkarmıştı. Sahiplerini depremde kaybeden ve ‘Hayat ‘adı verilen köpek, artık Antalya’da yeni bir hayata başladı. Hayat, Kepez Belediyesi’nin Arama Kurtarma ekibine dahil edildi. Arama ve kurtarma üzerine eğitilecek olan Hayat, eğitimlerini tamamladıktan sonra arama kurtarma çalışmalarında görevlendirilecek.

Depremzede köpeğin Antalya’ya uzanan yolculuğu

Depremde sahiplerini kaybeden köpeğin Hatay’dan Antalya’ya uzanan yolculuğunu anlatan Kepez Belediyesi Arama Kurtarma Ekip Şefi Murat Katıtaş, “Deprem haberini alır almaz, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bölgeye gittik. Kurtarma çalışmaları sırasında Jandarma Arama Kurtarma ekiplerimizle termal kamera faaliyeti sırasında ısı tespit ettik. Enkaz altında canlı olduğu kararına varıldıktan sonra binaya girdik. 8 katlı bir binaydı ve çökmüştü. Enkazın 2. katına kadar indiğimizde bize ilk tepkisi havlamayla oldu. Kendisine ulaştığımızda çamaşır makinesinin yanındaki yaşam üçgenindeydi. Gözlerinde de muazzam bir yaş vardı. Çünkü kendi sahipleri depremdeki enkazda yaşamlarını kaybetmişlerdi. Bu duygu anlatılamaz, kelimeler yetmez. Enkazdan kurtardıktan sonra karnını doyurduk, onu sevdik. Bir anda aramızda çok büyük bir bağ oluştu. Sevginin gücü bu olsa gerek. O bizi bırakmak istemedi, bizde onu. Artık Hayat, Kepez Belediyesi Arama Kurtarma ekibimizin yeni üyesi oldu. Ona arama kurtarma üzerine eğitimler vereceğiz. Eğitimlerini tamamlar tamamlamaz arama kurtarma çalışmalarında görev alacak” dedi.