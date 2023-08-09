Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Hatay’dan Muğla’ya gelen Zemzem Karakaş, gittiği Kur’an kursunda 6 ayda hafız oldu.

Hafız Zemzem Karakaş ve hocasını kabul eden Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, deprem dolayısıyla yaşadığı sıkıntılı sürece rağmen bu azmi ve gayreti göstermesinin takdire şayan olduğunu belirtti. İl Müftüsü Çapçı, "Hafız Karakaş’ı ağırlamaktan son derece mutluyum. Karakaş’ı tebrik ederim" dedi.

Depremzede Zemzem Karakaş da, "Kahramanmaraş depremi öncesinde 1 Ocak 2023 tarihinde Hatay Hz. Hatice Kur’an Kursu’na başladım. Büyük depremde kursum kapandığı için hafızlık ile ilgili planlarımı ertelemek zorunda kaldım. Depremzede olarak Muğla’ya geldikten sonra yeniden hafızlık ile ilgili Hacı Bekir Çığılı Kur’an Kursu ile irtibat sağladım. Kurs Müdürü Hamide Fit ve Kur’an Kursu Öğreticisi Nurgül Birden rehberliğinde bir plan yaptık ve burada kursumu tamamladım. Allah’ıma şükürler olsun, yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’i ezberleyerek hafız oldum" dedi.

Kur’an Kursu Öğreticisi Nurgül Birden, Karakaş’ın yapılan plana sadık kalarak ezberleri özveri ile yaptığını ve hedefe ulaştığını belirtti.

Hafızlığın bu kadar kısa sürede tamamlanmasının nadir rastlanan bir durum olduğunu dile getiren Kurs Müdürü Hamide Fit ise azmi ve Kur’an aşkı ile 6 ayda hafızlığını tamamlayan öğrencisini tebrik etti.